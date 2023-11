Nuova obbligazione retail callable in negoziazione diretta per UniCredit con Allen & Overy

Emiliano La Sala









UniCredit S.p.A. ha annunciato l’emissione della sua seconda obbligazione in negoziazione diretta offerta dalla Banca sul mercato MOT ed Euro TLX di Borsa Italiana. Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’operazione.



Il bond ha durata 13 anni (fino al 14 novembre 2036) ed è di tipo “callable” in quanto può essere rimborsata anticipatamente dall’Emittente su base annuale, a partire da novembre 2024 fino a novembre 2035. Il bond prevede un tasso fisso annuo lordo pari al 6,3 per cento, pagabile in un’unica soluzione alla data di rimborso anticipato (a condizione che l’Emittente eserciti l’opzione di rimborso) o a scadenza.



Il team di Allen & Overy è stato diretto dal counsel Emiliano La Sala e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dalla consultant Stefania Occhipinti.