Nuovi ingressi in Limatola Avvocati

Limatola Avvocati rafforza la propria squadra e competenze con l’ingresso degli Avvocati Maddalena Arlenghi ed Elena Agostini che, insieme alle colleghe Antonella Pacini e Benedetta Franco, si uniscono allo Studio, nella sede di Milano.

Il gruppo porta con sé una vasta esperienza nel diritto bancario e dei mercati finanziari, occupandosi da tempo di controversie relative ai contratti bancari in genere, in tema, tra gli altri, di anatocismo, contratti derivati, usura, fideiussioni e normativa antitrust.

L’Avv. Arlenghi, con il suo team, assiste inoltre le Banche e gli Istituti finanziari nell’ambito del diritto societario e commerciale e nell’attività di recupero credito, oltre che nelle diverse fasi della crisi d’impresa, delle ristrutturazioni negoziali, delle procedure concorsuali e di quelle di sovraindebitamento. L’Avv. Maddalena Arlenghi -Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano - è inoltre esperto negoziatore, nominato dalla Camera di Commercio in rilevanti procedimenti di composizione negoziata della crisi d’impresa.

L’Avv. Elena Agostini è, tra l’altro, gestore della crisi presso l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

L’Avv. Antonella Pacini ha maturato una particolare esperienza nel settore dell’intermediazione finanziaria e dei contratti finanziari derivati nel contenzioso instaurato da società ed enti locali.

L’Avv. Benedetta Franco è membro della Commissione di Diritto Bancario e del Terzo settore dell’Ordine degli Avvocati di Milano e partecipa in qualità di moderatore e relatore a numerosi convegni e corsi di formazione, redigendo note per riviste specializzate.

Alessandro Limatola, managing partner dello Studio, ha così commentato questo nuovo ingresso: “Lo Studio sta crescendo bene ed in maniera ordinata; siamo alla seconda integrazione di qualità dello Studio in meno di un anno. Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Maddalena Arlenghi e del team che con lei entra a far parte del nostro Studio: oltre ad essere professionisti qualificati - che da tempo conosciamo ed apprezziamo - ci consentono di espandere la gamma dei servizi offerti e la qualificata utenza dello Studio, contribuendo così al rafforzamento di Limatola Avvocati in aree che necessitavano di essere maggiormente presidiate.”

Con l’ingresso dei nuovi professionisti lo Studio conta oltre 65 professionisti ed uno staff di 20 unità.

Limatola Avvocati opera con 5 sedi in Italia (Milano, Modena, Roma, Napoli e Palermo) e un desk a New York, fornendo assistenza legale e fiscale a primari gruppi e società