Nuovi oneri e tempi fissi per gli indennizzi «Pinto»

Nuovi oneri e tempi contingentati per ottenere il pagamento degli indennizzi riconosciuti dalle corti d’appello per la durata irragionevole dei processi. A introdurli è la legge di Bilancio (207/2024), in vigore dal 1° gennaio scorso, che, con i commi da 817 a 821 dell’articolo 1, ha modificato l’articolo 5-sexies della legge 89 del 2001 (legge Pinto) e ha stabilito misure per lo smaltimento progressivo dell’arretrato in materia di equa riparazione e la riduzione dei costi dei ritardi nei pagamenti...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi