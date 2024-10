Nuovo processo telematico, in “tilt” i depositi delle sentenze in Cassazione

Debutto disastroso per il nuovo processo telematico con i sistemi che vanno in tilt sin dal primo giorno e bloccano il deposito della sentenze civili in Corte di cassazione. Da lunedì 30 settembre, giorno di esordio delle nuove “Specifiche tecniche”, non è infatti possibile consultare le sentenze che – a sentire i funzionari – sarebbero comunque state “pubblicate” e “numerate” ma che rimangono indisponibili per la consultazione e dunque non possono neppure essere notificate alle parti.

Come noto, ...