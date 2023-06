Occorre un consenso specifico per il controllo biometrico dei lavoratori per l'accesso al luogo di lavoro di Mirko Martini

E l'azienda deve precisare con chiarezza come lo stumento di rilevazione verrà utilizzato

Per il controllo biometrico dei lavoratori occorre un consenso specifico dei lavoratori stessi; infatti, l'azienda deve dichiarare con precisione e conformità di legge in che modo e se verrà utilizzato uno strumento di rilevazione biometrica. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 maggio 2023, n. 13873.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere quale normativa è applicabile per il trattamento del consenso.



Trattamento del consenso

La legge italiana...