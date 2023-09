Occupazione abusiva, la mancata cessazione è reato permanente che non concede la particolare tenuità di Giampaolo Piagnerelli

Il terreno, peraltro, apparteneva al demanio ed era destinato a finalità pubbliche

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La mancata cessazione della permanenza dell'occupazione arbitraria, di un terreno appartenente al demanio, costituisce una situazione che è tale da escludere che il fatto dell'occupazione possa essere ritenuto non punibile per particolare tenuità (ex articolo 131-bis cp). Questo il principio enunciato dalla Cassazione (sentenza n. 37048/23) che ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello di Catania.

Il giudizio in appello

Secondo i giudici di merito, infatti, andava considerato...