Occupazione di immobili, misura cautelare speciale di reintegra nel possesso

Un nuovo reato e una misura cautelare reale per contrastare il fenomeno dell’occupazione degli immobili. A prevederli è il decreto legge sicurezza (48/2025), approvato tra le proteste e in vigore da sabato 12 aprile. Ora il testo (che assorbe quasi per intero le misure contenute nel disegno di legge sicurezza già licenziato dalla Camera) deve iniziare il suo percorso in Parlamento per la conversione in legge.

Il nuovo reato è uno dei circa 20 interventi contenuti nel decreto legge negli ambiti della...