OLIVERIO&PARTNERS nella strutturazione del Green Club deal made in USA “ Broad Street Global ” da 50 Milioni di Dollari.

Vincenzo Oliverio

Lo Studio Oliverio&Partners, in persona dell’Head of M&A and Global Capital Markets Avv. Vincenzo Oliverio, ha assistito un pool di manager americani operativi nei settori dell’AI ed Energy&Infrastructure nella costituzione di un Green Club deal da 50 Milioni di Dollari. Il Club Deal sarà operativo dal mese di Dicembre 2024 e investirà in Italia, Germania, francia e Spagna in Progetti Greenfield Agrivoltaici, Green Ammonia e Hydrogen.

Il Club deal neo costituito - dichiara l’Avv Vincenzo Oliverio - effettuerà l’attività di off - taker, ossia svilupperà i progetti fino al raggiungimento dello status di cantierabilità per poi cederli sul mercato ad investitori istituzionali - professionali qualificati, garantendo dei rendimenti molto interessanti per i componenti del club deal, manager operativi nel settore Energy&Infrastructure.