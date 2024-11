Omessa dichiarazione per la società sportiva dilettantistica che opera, nei fatti, come ente commerciale

Con la decisione emessa in data 22.10.2024 ed avente il n. 38800 la Corte di Cassazione (in sede penale) conferma la condanna per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000) nei confronti del legale rappresentante di una società che, rivestendo solo formalmente il ruolo di società sportiva dilettantistica, fruiva indebitamente del regime agevolato previsto dalla L. 398/91.

La decisione della Cassazione è di interesse in quanto i giudici del supremo collegio si soffermano in modo particolare...