Omesso pagamento IVA, sulla impossibilità di far fronte ai versamenti per crisi oggettiva la Cassazione applica la riforma

Con la decisione 41238/2024 che qui si commenta la Corte di Cassazione in sede penale discute del tema relativo alla possibile applicazione del 10 ter legge penale tributaria ed appare importante far notare che la Corte di Cassazione prende in considerazione anche evoluzioni giuridiche molto recenti e norme appena emanate.

Precisamente tutto parte dal fatto che “… la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in data 24/03/2022, con la quale Or.Pa. era stato...