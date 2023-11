Omesso versamento dei contributi previdenziali, il nodo del calcolo della sanzione di Andrea Migliavacca (*)

Sotto la lente i criteri per l’applicazione della sanzione, contenuti nel Messaggio INPS n. 1931/2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Per colmare vuoti normativi, evitare conflitti interpretativi, o limitare il contenzioso (almeno questo dovrebbe essere l’intento), spesso soccorrono le circolari, le risoluzioni, i messaggi o le risposte agli interpelli. Un’interpretazione della legge, insomma, che i vari Enti (tra i quali spiccano l’Agenzia delle Entrate e l’INPS) tentano di offrire attraverso questi strumenti, che sono rivolti in primis – come una sorta di “breviario” – ai propri funzionari, ma che servono anche ai cittadini-contribuenti...