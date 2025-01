Omicidio, dolo diretto se la morte è considerata conseguenza molto probabile dell’azione

In tema di reato di omicidio secondo la Cassazione (sentenza n. 2210/25) resta valida l’affermazione di principio per cui per l’elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa.

Il dolo diretto

“Per comprendere meglio il livello di responsabilità occorre analizzare il caso di evento ritenuto altamente probabile o certo. In questo...