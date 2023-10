ONTIER con Francesco Verri: Diritto Penale Economico, Compliance e contenzioso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Viviana Schirripa, Francesco Verri, Anna Rosa Marzano









ONTIER annuncia l’ingresso di Francesco Verri come partner di riferimento nel Dipartimento di Diritto Penale Economico, Compliance e contenzioso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Con lui Viviana Schirripa ed Anna Rosa Marzano.



Percorso formativo e professionale in Italia e in Spagna, Francesco Verri rappresenta società e multinazionali in molti processi per reati ambientali, societari, tributari e fallimentari, oltre che in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si occupa anche di compliance e più in generale di prevenzione di eventuali reati. Nella materia della diffamazione, inoltre, unisce l’attività processuale a quella editoriale: è anche suo l’ultimo saggio pubblicato sul tema di cronaca, critica e satira destinato a giornalisti, blogger, influencer e popolo della rete.



Ha ottenuto nel 2022 diverse pronunce con cui la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia al pagamento, in favore dei creditori, dei debiti insoluti delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate.



“Ontier è l’ambiente ideale in cui mettere al servizio dei clienti competenze e impegno, con spirito di squadra, visione globale e approccio innovativo”, afferma Francesco Verri.

Secondo Luca Pardo, socio fondatore di ONTIER Italia e Europe Regional Managing Partner dello Studio, “l’ingresso di Francesco Verri è strategico per la crescita di Ontier in aree di pratica collegate al mondo economico-aziendale, e rappresenta un’opportunità unica per acquisire competenze nel contenzioso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”.