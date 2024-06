Ontier con Giuseppe Fabrizio Maiellaro, nuovo Partner per Contratti Pubblici, Infrastrutture e Territorio

Giuseppe Fabrizio Maiellaro

Ontier annuncia l’ingresso di Giuseppe Fabrizio Maiellaro in qualità di Partner e Head of Contratti pubblici, Infrastrutture e Territorio, il nuovo dipartimento inaugurato dallo studio per offrire servizi legali specialistici e calibrati in tali settori.

Avvocato cassazionista, Consulente esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Professore a contratto di Sicurezza del territorio presso l’Università degli Studi Link di Roma, Maiellaro ha maturato una consolidata esperienza nel settore del diritto pubblico ed amministrativo, con particolare attenzione alla contrattualistica pubblica, alla realizzazione di grandi opere e alle procedure per la tutela e lo sviluppo del territorio, e in tali ambiti svolge attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di amministrazioni, società pubbliche ed imprese. Nelle stesse materie, sotto il profilo accademico e scientifico, collabora con primarie case editrici e riviste specializzate, è autore di pubblicazioni ed è docente e relatore in convegni, master, seminari e corsi di formazione.

“Sono felice di aderire a un progetto innovativo e qualificato come quello di Ontier, con cui abbiamo condiviso progetti e obiettivi di crescita delle strategie dello studio, in un settore di grande rilievo, puntando sulle sinergie delle persone, sull’eccellenza del lavoro e sulla qualità dei risultati, anche grazie alla costruzione di un’area specialistica che possa offrire ai clienti metodi efficienti e soluzioni puntuali e operative”, ha commentato Maiellaro.

Luca Pardo e Carmen Fernández Vadillo di Ontier dichiarano: “Accogliamo Giuseppe nella famiglia Ontier con grande entusiasmo e prospettiva di crescita e lo ringraziamo per la fiducia accordata al nostro progetto, che ha bisogno di essere alimentato da eccellenti persone ed autentici talenti sotto il profilo professionale”.