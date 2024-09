Ontier insieme a hlpy per l’acquisizione di HESA Solutions (MySchleppApp).

Simone Riva

Ontier ha assistito hlpy S.p.A., scale-up italiana nel settore dell’assistenza stradale, riparazione e manutenzione in modalità digitale ai veicoli a livello europeo, nell’acquisizione di HESA Solutions GmbH, meglio conosciuta come MySchleppApp, leader in Germania nella digital roadside assistance.

L’operazione di acquisizione del 100% della quote della società target tedesca, avvenuta a seguito di una raccolta di capitale pari a 18 milioni di Euro, permette a hlpy di rafforzare il proprio ruolo di primario operatore continentale di assistenza stradale full digital: dal proprio arrivo sul mercato nel febbraio del 2021, hlpy ha gestito oltre 550.000 richieste di intervento tra Italia, Francia e Spagna e, a seguito dell’acquisizione di MySchleppApp, estenderà i propri servizi in Germania e Austria, prevedendo di triplicare i volumi dell’esercizio 2023.

Il team di Ontier, con Simone Riva (nella foto), Giulio Ciompi, Alessandro Martegiani, Giorgio Caracciolo e Gennaro Palumbo unitamente al collega tedesco Dr. Christoph von der Seipen di Colonia, si è occupato dei profili strategici e contrattuali dell’operazione, dalla negoziazione fino al closing.

HESA Solutions GmbH è stata assistita nella transazione da Osborne Clarke con il partner responsabile Nicolas Gabrysch, coadiuvato dalla senior associate Dana Alpar per i profili societari, dal counsel Jens Wrede per i profili fiscali, dal counsel Alexander Schlicht e dalla senior associate Asil Buruncayir per i profili di diritto del lavoro nonché dal partner Giuliano Lanzavecchia e dai trainee Aldo Costanzo e Martina Serbelloni del team italiano.