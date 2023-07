Ontier con Polimoda nell'acquisto di oltre 7.000 mq dell'edificio B4 nel cuore della Factory di Manifattura Tabacchi a Firenze

Roberto De Simone e Mara Penasa









Lo studio legale globale Ontier, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Roberto De Simone (nella foto) e composto altresì da Kristian Massimei, ha assistito Polimoda nell'acquisto di oltre 7.000 mq dell'edificio B4 nel cuore della Factory di Manifattura Tabacchi, distretto creativo e produttivo all'avanguardia, nonché nuovo polo per la cultura contemporanea a Firenze.



Il nuovo progetto di Polimoda sarà realizzato su tre livelli dell'edificio B4, dal piano primo al piano attico, oltre alla panoramica skyroom, ridefiniti in ottica contemporanea per ospitare ANARCHIVE (l'innovativo e ambizioso progetto dedicato allo studio e alla ricerca sulla moda), la nuova Polimoda Library (una delle più grandi biblioteche di moda in Europa) e un ampliamento di quasi 2.000 mq per i laboratori della scuola.



Polimoda è riconosciuta tra le migliori scuole di moda al mondo, per il suo approccio indipendente e la sua visione innovativa della fashion education, basata sulla combinazione di design e business. Con il 70% degli studenti provenienti dall'estero, Polimoda è una forza culturale internazionale nel cuore di Firenze.



Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito il venditore M.T. – Manifattura Tabacchi S.p.A., con un team composto dagli associate Mara Penasa e Fabrizio Fato e coordinato dai partner Marzio Longo e Paolo Bolis.



Gli spazi fanno parte infatti di uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Italia, promosso dalla joint venture costituita nel 2016 dalla società immobiliare del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e da PW Real Estate Fund III LP, fondo gestito da Aermont Capital, con il project management di MTDM - Manifattura Tabacchi Development Management Srl.



Il progetto complessivo si estende per 110 mila mq. e mira al recupero dell'ex zona industriale (dismessa nel 2001) sita nei pressi del Parco delle Cascine attraverso la costruzione e sviluppo di residenze, aree di coworking, spazi direzionali e culturali, caffè, ristoranti, uno studentato, un hotel e sedi di importanti istituzioni come Polimoda. La factory, polo creativo e workplace all'avanguardia, è in grado di attrarre una comunità internazionale di professionisti che vogliono lavorare e vivere a Firenze, in un contesto animato da una community vivace e da spazi eco-friendly, tra cultura, moda, arte e design.