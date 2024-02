Ontier (Seidor - HT)

Luca Pardo, Carmen Fernandez Vadillo, Giulio Ciompi

Ontier ha assistito il Gruppo Seidor, multinazionale spagnola nel campo della consulenza tecnologica, nell’acquisizione di una quota di controllo del capitale di HT High Technology S.r.l., azienda italiana specializzata in soluzioni informatiche per le imprese e Gold partner di SAP in Italia.

Seidor, presente in 45 Paesi in 4 continenti con oltre 9.000 professionisti e fatturato di 767 milioni di euro nel 2022, è leader nel campo delle soluzioni e servizi di innovazione, customer experience, ERP, analytics, employee experience, cloud, workplace e cybersecurity. Con questa acquisizione, il colosso spagnolo rafforza la propria posizione di rilievo nel mercato italiano, percorso iniziato già nel 2019 con l’implementazione di soluzioni e-learning ed attraverso le precedenti acquisizioni di GunPowder S.r.l. e di ECA Consult S.r.l.

Soddisfazione anche per HT High Technology S.r.l., leading company nella proposta di soluzioni verticali per i settori Farmaceutico, Chimico, Cosmetico e Coatings, che arricchisce il proprio portfolio di soluzioni ed incrementa ulteriormente le opportunità di gestire progetti internazionali.

Il team di Ontier è stato composto da Luca Pardo, Carmen Fernández Vadillo, Giulio Ciompi, Carolina Enei ed Alessandro Martegiani, con Sara Di Battista che ha curato i profili giuslavoristici. Lo studio Bonelli Erede ha assistito nell’operazione HT High Technology S.r.l.Ontier ha assistito il Gruppo Seidor, multinazionale spagnola nel campo della consulenza tecnologica, nell’acquisizione di una quota di controllo del capitale di HT High Technology S.r.l., azienda italiana specializzata in soluzioni informatiche per le imprese e Gold partner di SAP in Italia.

Financial Advisor del Gruppo Seidor è stato Tier One S.r.l., società di consulenza in operazioni di M&A del gruppo Ontier e guidata dal socio Domenico Mazzeo.