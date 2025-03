Ora il consulente legale si può affittare: la start up che noleggia gli esperti

Non c’è solo la strada del secondment, ovvero il prestito all’azienda dell’avvocato collaboratore di studio. Il consulente legale si può anche affittare. L’idea dell’avvocato in affitto è sbarcata da qualche mese in Italia, con la start up Swot Legal, creata da due avvocati, Alessandra Del Bianco e Ian Tully, sulla scia di analoghe esperienze diffuse nel mondo anglosassone.

Come funziona? L’azienda che ha necessità di servizi legali temporanei (per sostituzione maternità, per picchi di lavoro...