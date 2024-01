Orrick e White & Case nella cessione di un portafoglio NPL

Gianluca Fanti, Madeleine Horrocks e Leonardo Bafunno

Orrick, in qualità di advisor legale, e Alantra, in qualità di advisor finanziario, hanno assistito Seer Capital Management LP, società attiva nel settore degli investimenti finanziari con sede a New York, nella strutturazione di un processo competitivo di vendita e nella realizzazione della susseguente cessione di un portafoglio di crediti “in sofferenza” – facente capo a cinque diverse SPV – ad una società veicolo di cartolarizzazione appositamente costituita e riconducibile al fondo di investimento Silver Point Capital LP.

Il team di Orrick che ha assistito Seer Capital Management LP è stato coordinato dalla partner Madeleine Horrocks e composto dal managing associate Leonardo Bafunno e dall’associate Giacomo Farinati. Il team di Alantra è stato diretto dal managing director Renato Limuti con il supporto del senior vice president Alessio Di Mario e dell’analyst Ludovica Lollo.

White & Case ha assistito Silver Point Capital LP con un team composto dal partner Gianluca Fanti e dagli associate Riccardo Verzeletti e Lucia Onofri.