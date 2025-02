Orrick Italia: Mariangela Di Giandomenico nominata nel Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement (SEGPP) della Commissione Europea nella sezione organizzazioni in rappresentanza di Legacoop.

Mariangela Di Giandomenico

Orrick Italia, studio legale internazionale, annuncia la nomina dell’Avvocato Mariangela Di Giandomenico, partner e responsabile della pratica di Public Law, Regulatory e Competition Law per l’Italia, a membro del Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement (SEGPP) della Commissione Europea nella sezione organizzazioni in rappresentanza del Gruppo la Lega Nazionale delle Cooperative e mutue (Legacoop).

Il SEGPP è un organismo consultivo che svolge un ruolo rilevante, fornendo alla Commissione Europea approfondimenti legali, economici, tecnici e pratici di alta qualità, con l’obiettivo di assisterla nella definizione delle politiche dell’Unione Europea in materia di appalti pubblici e nella formulazione di proposte normative in materia. Tra i compiti del gruppo vi è quello di fornire contributi nel quadro del lavoro legislativo preparatorio della Commissione in ambito di appalti pubblici e di supportare i servizi della Commissione nell’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il primo incontro del SEGPP si terrà il 12 febbraio 2025 a Bruxelles.

“Questa nomina è un onore e un’opportunità per contribuire attivamente all’evoluzione delle politiche europee in un ambito, quello del public procurement, tanto strategico quanto complesso”, ha commentato Mariangela Di Giandomenico. “Sono entusiasta di poter mettere a disposizione la mia esperienza e competenza nel settore degli appalti pubblici, contribuendo così a creare un confronto costruttivo e di alta qualità”.

Orrick esprime grande orgoglio per questo importante riconoscimento ottenuto da Mariangela e per il ruolo che il suo lavoro continuerà a svolgere nell’ambito del diritto pubblico, consolidando ulteriormente la posizione della firm come punto di riferimento nel settore, anche a livello europeo.