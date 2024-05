Orrick si rafforza nel M&A e Private Equity in Italia con l’ingresso di Fabio Fauceglia e del suo team

Fabio Fauceglia, Attilio Mazzilli

Orrick si rafforza nell’area M&A e Private Equity in Italia con l’ingresso – negli uffici di Milano - di Fabio Fauceglia e del suo team, composto da sei professionisti, tra cui Leonardo Pinta, of counsel, Eugenio Zupo, senior associate, Giuseppe Fichera, managing associate, Chiara Iannuzzi, associate, Lucrezia Marchionni e Riccardo Galet, attorney trainee.

Il nuovo ingresso si inserisce strategicamente nella crescita della firm in Italia ed è perfettamente in linea con gli obiettivi di specializzazione dello studio a livello internazionale.

Fauceglia assiste fondi di private equity, società internazionali, famiglie ed imprenditori in operazioni di M&A Italiane e cross-border, incluso in particolare in processi competitivi, joint venture e carve-out. In precedenza, ha guidato la practice italiana di M&A e Private Equity di Shearman & Sterling, dove ha esercitato per oltre due decenni.

Negli ultimi sei mesi, Fauceglia ha condotto operazioni di M&A e Private Equity per un valore superiore a 2 miliardi di euro.

Tra le operazioni più rilevanti, Fauceglia ha guidato il team globale che ha assistito General Electric nell’acquisizione da 4,3 miliardi di dollari delle attività aeronautiche di Avio S.p.A. da Cinven e Finmeccanica, operazione premiata da IFLR come European Private Equity Deal of the Year.

“Siamo lieti di aggiungere Fabio e il suo team alla nostra practice di M&A e Private Equity, mentre continuiamo a perseguire la nostra strategia in Italia incentrata sull’assistenza alle società del settore tech, infrastrutturale ed energetico e ai loro sponsor finanziari, in particolare su questioni cross-border che si collegano ai punti di forza globali di Orrick.” ha dichiarato Attilio Mazzilli, Managing Partner di Orrick Italia. “Siamo orgogliosi di aggiungere al nostro team un professionista di assoluta qualità, oltre che uno dei leader nel mercato italiano dell’M&A e del Private Equity”.

“Sono felice di entrare a far parte di Orrick. La specializzazione dello studio nelle aree dell’M&A e del Private Equity unita al suo focus unico nei settori energy, infrastructure e technology consolideranno ulteriormente la nostra capacità di assistere clienti industriali, fondi di private equity e imprenditori in operazioni nazionali e transfrontaliere. Sono rimasto colpito dal dinamismo, dall’approccio moderno e dall’attenzione di Orrick alla qualità ed efficienza, che ritengo essenziali in un mercato in cui i clienti considerano sempre più gli avvocati come i loro business partners. Non vedo l’ora di lavorare con Attilio e con il team di Orrick a livello globale per consolidare ed espandere il ruolo della firm come studio leader nel settore M&A e Private Equity nel mercato italiano”, ha dichiarato Fabio Fauceglia.

“L’arrivo del team di Fabio è un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra area M&A e Private Equity e per promuovere la nostra attenzione ai settori della tecnologia, delle infrastrutture e dell’energia e, in un momento di mercato in cui molte delle imprese più importanti stanno guidando i movimenti di decarbonizzazione” ha dichiarato Matthew Gemello, responsabile globale della practice corporate di Orrick. “Fabio è un professionista esperto con una comprovata esperienza nel fornire servizi ai più sofisticati fondi e strategie globali e siamo lieti di dargli il benvenuto nel nostro team”.

Con un master alla Columbia University di New York e abilitazione in Italia e a New York, Fabio è stato riconosciuto tra i 50 migliori avvocati in Italia da LegalCommunity.