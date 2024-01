Osborne Clarke annuncia cinque promozioni interne: un partner e quattro counsel

Maurizio Zonca, Marialaura Boni, Angelo Molinaro, Barbara Schiavo e Valeria Veneziano

Maurizio Zonca, nominato partner, si occupa di diritto della crisi d'impresa e fornisce assistenza nell'ambito di operazioni di ristrutturazioni aziendali, attraverso procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, transazioni fiscali e piani attestati di risanamento. Nel suo nuovo ruolo va a rafforzare ulteriormente la practice di Restructuring & Insolvency, guidata dal partner Filippo Canepa.

Marialaura Boni, nominata counsel, si occupa di diritto della proprietà intellettuale e della protezione dei dati e offre consulenza in materia pubblicitaria con un focus particolare nei settori Retail & Consumer e Life Sciences & Healthcare.

Angelo Molinaro, nominato counsel, si occupa di diritto della concorrenza, diritto consumeristico e disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette. Angelo inoltre ricopre il ruolo di Head of Retail & Consumer in Italia.

Barbara Schiavo, nominata counsel, si occupa di diritto della crisi d'impresa e fornisce assistenza a società nella prevenzione della crisi e nell'ambito di operazioni di ristrutturazioni aziendali, attraverso le varie procedure previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

Valeria Veneziano, nominata counsel, si occupa di diritto della concorrenza e vanta una consolidata esperienza in ogni campo del diritto antitrust. Valeria ricopre inoltre il ruolo di ESG Champion, responsabile per l'area Environmental di Osborne Clarke in Italia.

"Crediamo nella fiducia che si costruisce nel tempo, dando opportunità e strumenti per crescere." – il commento di Riccardo Roversi, Managing Partner di Osborne Clarke in Italia, che spiega "Queste promozioni confermano la validità del percorso intrapreso nella valorizzazione dei talenti e riconfermano la costante crescita dello Studio".