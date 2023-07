Osborne Clarke con Doctolib nel processo di fusione per incorporazione di Vettore Rinascimento

Osborne Clarke, con un team composto dal partner Pietro Scianna, responsabile della practice di diritto del lavoro, e dalla senior lawyer Hana Akaike, ha assistito Doctolib, società leader nella fornitura di servizi per operatori sanitari e pazienti, nell'ambito dell'operazione di fusione che ha portato all'incorporazione di Vettore Rinascimento.

Il team ha prestato assistenza in tutte le fasi del processo di fusione e, in particolare, in quelle relative alla consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990.

La fusione, efficace a decorrere dal 1° Luglio 2023, segue l'acquisizione da parte di Doctolib di Vettore Rinascimento, annunciata a settembre dello scorso anno.