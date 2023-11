Osborne Clarke e Orrick nell’investimento di Five Elms Capial in ShippyPro per $15 milioni

Giuliano Lanzavecchia, Flavio Notari









ShippyPro, leader nel settore della gestione delle spedizioni omnicanale, ha annunciato l’investimento di 15 milioni di dollari da parte della società americana Five Elms Capital. Il fondo americano aveva già investito nell’azienda nel 2021 con un round di Serie A da 5 milioni di dollari.



Osborne Clarke ha assistito Five Elms Capital su tutti gli aspetti italiani con un team guidato dal partner Giuliano Lanzavecchia (nella foto), coadiuvato dall’associate Chiara Carioti, in collaborazione con lo studio americano Husch Blackwell che si è occupato della parte statunitense dell’operazione.



Orrick, con il supporto di un team crossborder guidato da Flavio Notari (nella foto), Head of Tax for Technology Companies italiano, ha assistito ShippyPro in questa operazione. Il team era composto da Elena Cozzupoli, associate del Technology Companies Group italiano coordinato dal partner Attilio Mazzilli, dal senior associate Paul Klimos e dalla associate Maria Coladonato del Technology Companies Group USA.



Il round aiuterà la startup a consolidarsi come il principale fornitore di software per la gestione delle spedizioni a livello globale.