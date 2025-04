Osborne Clarke rafforza il team corporate: entra Luca Saraceni

Luca Saraceni

Osborne Clarke annuncia l’ingresso di Luca Saraceni all’interno del team Corporate in Italia.

Specializzato in diritto societario e commerciale, Luca entra in qualità di partner portando oltre vent’anni di esperienza nell’ambito delle operazioni straordinarie. Luca assiste fondi di private equity, gruppi industriali e istituzioni finanziarie in relazione a operazioni di M&A sia domestiche sia internazionali e fornisce consulenza nella redazione e negoziazione di contratti commerciali. Alle competenze in materia di diritto societario, affianca una consolidata esperienza nei settori Energia e Transizione Energetica e Real Estate. Con lui entra l’associate Alessandra Mioni.

Giuliano Lanzavecchia, Head of Corporate in Italia: “Con l’ingresso di Luca Saraceni si aprono per il nostro team importanti opportunità sinergiche. L’integrazione delle sue competenze ci permetterà di assistere i nostri clienti con un’offerta ancora più trasversale e competitiva”.

Il commento dei co-managing partner, Federico Banti, Enrico Fabrizi, Giorgio Lezzi: “Siamo felici di dare il nostro benvenuto a Luca Saraceni e Alessandra Mioni. Il loro ingresso rafforza ulteriormente il posizionamento di Osborne Clarke nell’ambito delle operazioni straordinarie, in Italia e a livello internazionale”.