Osborne Clarke registra un aumento dei ricavi del 9%.

Lo studio legale internazionale Osborne Clarke ha registrato €442 milioni di ricavi per l'anno 2022/23. Si tratta di un aumento del 9% rispetto all'anno 2021/22 (€ 407 milioni).









Omar Al-Nuaimi, CEO internazionale di Osborne Clarke: "Numeri in crescita che ci proiettano – nonostante le turbolenze del mercato – verso il traguardo dei €500 milioni di fatturato entro il 2025. A guidarci è la nostra strategia tridimensionale - che coniuga competenza legale, comprensione dei settori in cui i clienti operano e attenzione verso i driver trasformativi. A crescere è anche il nostro impegno nell'ambito della consulenza ESG e nell'investimento in tecnologia e talento. Siamo particolarmente orgogliosi del successo registrato dall'ufficio di Varsavia che, a un anno dall'inaugurazione, ha quasi raddoppiato i propri professionisti."

Riccardo Roversi, Managing Partner, Osborne Clarke in Italia: "Con un fatturato di ca. €19 milioni, l'Italia segue il trend positivo internazionale. I numeri in crescita spiegano però solo parte del successo che ci rende orgogliosi. Nel corso degli ultimi dodici mesi abbiamo ampliato la nostra practice corporate integrando un secondo team con base a Roma, avviato una partnership internazionale in ambito ESG, ottenuto la nostra prima certificazione ISO14064-1 per la rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) e abbiamo proseguito con entusiasmo il percorso di talent development, che ha portato i coach direttamente all'interno dei nostri uffici. Favorire una cultura aperta al cambiamento e all'innovazione significa, per noi, favorire un dialogo proattivo ed efficace con i nostri clienti."

In foto Riccardo Roversi