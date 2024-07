OVS perfeziona l’investimento in Goldenpoint: gli Advisor coinvolti

Raffaella Ceglia, Raffaela Tortora, Alessandra Mioni, Michele Parlangeli

OVS ha perfezionato l’investimento in Goldenpoint, sottoscrivendo un prestito obbligazionario convertibile ed acquisendo il 3% del capitale sociale, per un importo complessivo di 3 milioni di Euro. Mediante la conversione del prestito obbligazionario e l’esercizio di un’opzione di acquisto, entro il 31 luglio 2025 OVS potrà arrivare a detenere una partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Goldenpoint. Il rimanente 49% potrà essere acquisito da OVS mediante l’esercizio di opzioni put&call in una finestra temporale compresa tra il 1° agosto 2026 e il 31 luglio 2029.

OVS è stata assistita da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners, con un team guidato dal name partner Roberto Cappelli e composto dalla senior associate Raffaella Ceglia (in foto), l’associate Raffaela Tortora (in foto) e il junior associate Gabriele Montanaro.

Gli azionisti di Goldenpoint sono stati assistiti da PedersoliGattai con un team composto, per i profili corporate, dal partner Luca Saraceni e dall’associate Alessandra Mioni (in foto). La partner Maura Magioncalda, con il counsel Michele Parlangeli (in foto) e l’associate Riccardo Ramella ha assistito la società nei rapporti con i suoi principali creditori finanziari e nella definizione degli accordi funzionali all’investimento di OVS.