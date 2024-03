PAI Partners acquisisce Beautynova. Gli studi coinvolti

Michael Immordino, Leonardo Graffi, Aldo Piccarreta, Cristiano Garbarini

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito PAI Partners nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Beautynova, società leader globale nel settore dei prodotti professionali per la cura dei capelli, da Bluegem. PAI Partners è un operatore private equity di primario standing specializzato in investimenti in aziende di prim’ordine a livello globale.

L’acquisizione avverrà attraverso il fondo di PAI dedicato alle operazioni di mid-market, PAI Mid-Market Fund. Al completamento dell’operazione, PAI sarà il principale azionista e deterrà una quota di controllo, mentre Bluegem manterrà una partecipazione significativa insieme a un consorzio di co-investitori.

Con sede in Italia, Beautynova è una piattaforma globale leader nel settore della cura professionale dei capelli che possiede un portafoglio di brand premium, tra cui milk_shake®, z.one concept™ e Medavita. È inoltre un leader nello sviluppo di prodotti professionali per la cura dei capelli, trattamenti, colorazione e styling. Beautynova esporta in più di 70 paesi, generando il 70% dei propri ricavi al di fuori dell’Italia, principalmente negli Stati Uniti e in Europa, attraverso canali professionali e al consumo.

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito PAI Partners con un team guidato dai partner Michael Immordino e Leonardo Graffi (entrambi degli uffici di Londra e Milano), supportato dal partner Alessandro Seganfreddo (ufficio di Milano) e dagli associati Valerio Bianchi, Stefania Maracich e Vincenzo Ferrini (tutti dell’ufficio di Milano).

Latham & Watkins ha assistito Bluegem con un team corporate guidato dai partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli con le associate Maria Giulia De Cesari e Valeria Fiormonti e i trainee Alessandra Stabilini e Andrea Grassi. Il partner Cesare Milani ha seguito i profili regolamentari dell’operazione.

PedersoliGattai ha assistito Bluegem per gli aspetti tax con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini e composto dal senior counsel Alban Zaimaj, dalla counsel Valentina Buzzi e dall’associate Gaia Baroni.