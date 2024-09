Paolo Comuzzi di LawaL Legal & Tax Advisory confermato Sindaco unico di Chemviron Italia SRL

Paolo Comuzzi

Paolo Comuzzi, Partner di LawaL Legal & Tax Advisory, è stato confermato quale sindaco unico per il triennio 2024 – 2026 di Chemviron Italia SRL, società specializzata nella rigenerazione dei carboni attivi esausti impiegati nella depurazione dell’acqua e dell’aria.

Chemviron, società del gruppo Kuraray e operativa europea di Calgon Carbon, è il principale produttore e fornitore globale di carboni attivi, coadiuvanti di filtrazione, sistemi di trattamento innovativi e servizi per l’ottimizzazione dei processi produttivi e la purificazione sicura dell’ambiente. Chemviron ha la responsabilità regionale per l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente, con circa 550 dipendenti e sede centrale a Feluy, in Belgio. Chemviron dispone di una rete di tecnici di vendita con sede locale in tutta Europa e nel Regno Unito. Con il supporto di ulteriori agenti e distributori in Africa e Medio Oriente, Chemviron fornisce un’assistenza regionale tempestiva a tutti i suoi clienti internazionali.