Paolo Comuzzi di LawaL Legal & Tax Advisory nominato Presidente del Collegio sindacale di CBIM

Paolo Comuzzi

Paolo Comuzzi, Partner di LawaL Legal & Tax Advisory, è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di CBIM (Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica), Ente no-profit di Ricerca Scientifica costituito a Pavia nel 1992.

Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica è una importante istituzione in campo scientifico e di grande rilevanza per la città di Pavia. Costituito nel 1992 dall’Università di Pavia e dagli IRCCS pavesi (Fondazione Policlinico San Matteo, ICS Maugeri, Fondazione Mondino), al Consorzio partecipano oggi oltre 40 IRCCS tra cui l’IRCCS Ospedale Bambino Gesù di Roma, lo IUSS di Pavia. Nel 2016 ha aderito il Ministero della Salute, nel 2018 l’IRCCS Fondazione Santa Lucia di Roma e recentemente GPI S.P.A.di Trento. La missione principale di CBIM, rappresentata dalla progettazione di servizi innovativi basati su tecnologie ICT applicati all’ambito sanitario, ha tratto spunto dalle competenze sviluppate nell’Università di Pavia nel settore della bioingegneria e della informatica medica e dalla partecipazione degli IRCCS che hanno garantito le conoscenze scientifiche e mediche rappresentando, inoltre, un ambito di sperimentazione clinica per il trasferimento di tali servizi nell’attività assistenziale.