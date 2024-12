Parola Associati e Legance advisor nella partnership strategica tra Dolomiti e IVPC nel settore eolico e fotovoltaico

Lorenzo Parola, Andrea Coluzzi, Monica Colombera, Marco Gubitosi

Parola Associati e Legance hanno prestato assistenza, rispettivamente a Dolomiti Energia Holding e IVPC, nella sottoscrizione degli accordi vincolanti volti a regolare la cessione di quote di maggioranza di società titolari di impianti eolici operativi e progetti di impianti eolici e fotovoltaici in sviluppo, nonché la cessione di quote di minoranza di società operative nella costruzione e manutenzione di impianti rinnovabili, le convenzioni parasociali tra i soci, gli accordi in relazione ai futuri sviluppi e i contratti di service infragruppo. In particolare, la partnership comprende circa 66 MW di impianti eolici e fotovoltaici già in esercizio, oltre a 30 MW attualmente in costruzione, tutti distribuiti nel sud Italia. A questi si aggiunge una pipeline di ulteriori progetti per circa 867 MW, suddividi in diverse fasi di sviluppo, con circa 72 MW già autorizzati e altri 212 MW in fase avanzata di autorizzazione.

L’operazione rappresenta una delle più rilevanti dell’anno 2024 nel settore delle energie rinnovabili. Il closing della medesima è previsto nei primi mesi dell’anno 2025 ed è soggetto, inter alia, alle approvazioni antitrust e Golden Power.

Parola Associati ha affiancato, nella negoziazione della complessa documentazione contrattuale, il Team Legale interno di Dolomiti Energia Holding, composto dalla Responsabile, Fortunata Mazzeo e dai legal counsel Artemio Biagini e Serena Zambelli, con un team guidato dal managing partner Lorenzo Parola e dal partner Andrea Coluzzi, coadiuvati, per i profili M&A, dalla senior associate Federica Re. Le attività di due diligence sono state guidate dal partner Andrea Leonforte, coadiuvato dagli associate Luigi Agostinacchio e Chiara Salvaneschi e dai trainee Veronica Valentina Nolè, Silvia Pellegrino, Antonio Fuiano e Lorenzo Bottari. Gli aspetti antitrust e golden power dell’operazione lato acquirente sono stati seguiti dai partner Giorgio Alù Saffi e Giovanni M. Pallone dello Studio Tonucci & Partners.

Legance ha affiancato il gruppo IVPC, con un team guidato dalla senior partner Monica Colombera e dal partner Marco Gubitosi, coadiuvati dal managing associate Giuseppe D’Amore e dalla senior associate Anna Bianchi, per i profili M&A. Il partner Giovanni Scirocco ha curato gli aspetti relativi alla contrattualistica di progetto, la partner Claudia Gregori, coadiuvata dal managing associate Nicola Napoli, ha curato i profili fiscali e il senior counsel Jacopo Figus Diaz ha curato i profili antitrust e golden power. Le attività di due diligence sono state guidate dalla partner Cristina Martorana, coadiuvata dal senior associate Alberto Tedeschi, per gli aspetti di diritto amministrativo, e dalla senior associate Isabella Gisonna per gli aspetti di contrattualistica di progetto.