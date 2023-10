Partnership industriale tra Salix e laboratorio chimico farmaceutico A. Sella per ampliare nell’Altovicentino il polo del benessere. Tutti gli advisor dell’operazione

Silvio Genito









Costituito dalle aziende Salix ed Almas ed inaugurato nel 2019 a Monte di Malo il “Polo del Benessere” è un progetto di integrazione industriale di soggetti operanti nel settore dello sviluppo e produzione di prodotti utili alla salute delle persone. Con l’ingresso nel Gruppo del Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella, tradizionalmente attivo nella fabbricazione e distribuzione di prodotti farmaceutici, da più di 100 anni, viene a crearsi un Polo Industriale a capitale interamente Italiano, con società operative nell’Alto Vicentino e partecipate in Lombardia da Progetto Benessere Italia, che è in grado fin da subito di produrre alimenti, bevande, integratori ed ora cosmetici, dispositivi medici e medicinali.



Questo Polo è destinato a crescere nel tempo, grazie agli investimenti messi in campo e grazie alle sinergie tra le diverse aziende del Gruppo che in questo modo sono maggiormente in grado di cogliere tutte le opportunità che il mercato nazionale ed internazionale offre.



L’operazione è stata perfezionata attraverso:

1.la costituzione di una nuova holding denominata Progetto Benessere S.r.l. (di seguito “PB”) e conferimento del 100% del capitale sociale di Salix in PB;

2.il successivo acquisto, da parte di PB, del 49% del capitale sociale di Sella, rimanendo il 51% in capo agli altri precedenti soci di Sella tramite una holding di famiglia.



SELLA ed i suoi soci sono stati assistiti nell’Operazione da SAT Studio Legale dal team guidato dal partner Silvio Genito, con il supporto di Matteo Consolaro e Simona Meneguzzo, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, contabili e societari, e da un team guidato dal partner Matteo Vernizzi, con il supporto di Chiara Ferrarese, per quanto riguarda gli aspetti legali.



PB è stata assistita nell’Operazione, per quanto riguarda gli aspetti fiscali e societari, da GPAV – Dottori Commercialisti Associati, con un team guidato dal partner Alessandro Galli, con il supporto di Laura Scapin e Andrea Tarallo, per quanto riguarda gli aspetti legali, da un team guidato dall’Avv. Alberto Salvadè e composto dai colleghi di Bird & Bird Sara Calamitosi , Matteo Meroni e Alice Cuccio nonché dall’Avv. Federica Gramatica (name partner dello Studio Legale Gasparini Gramatica di Bassano del Grappa) e, per quanto riguarda gli aspetti contabili, da Sistemassociati con un team guidato dal Partner Marco Snichelotto.