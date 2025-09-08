Patrizia Pasqualini entra in Orrick

Patrizia Pasqualini

Orrick Italia è lieta di annunciare l’ingresso di Patrizia Pasqualini in qualità di special counsel.

Patrizia ha una consolidata esperienza in operazioni internazionali di debt capital markets, con particolare attenzione alla normativa europea dei mercati dei titoli. Ha assistito società e istituzioni finanziarie in operazioni complesse di emissione di debito ordinario, liability management, obbligazioni convertibili ed exchangeable e strumenti di capitalizzazione, sia nell’ambito di programmi MTN sia in operazioni standalone e private placement.

Avvocata abilitata in Inghilterra e Galles, e Irlanda, Patrizia entra a far parte del team guidato da Craig Byrne, recentemente approdato in Orrick come partner insieme a Fred Demeulenaere, alla senior associate Evangeline Schumacher e all’associate Francesco Laurenti. Il team assiste clienti in operazioni di finanza di diritto inglese, con focus sui settori energia e infrastrutture, e vanta un track record in project bonds, joint venture, acquisition e leveraged finance, private placement, direct lending e transazioni di structured equity, nonchè operazioni di debt capital markets.

“Siamo molto felici di accogliere Patrizia in Orrick” – ha commentato Attilio Mazzilli, Office Leader di Orrick Italia. “Patrizia, Craig e Fred hanno una lungo percorso di collaborazione professionale e formano un team consolidato e affiatato la cui expertise apporta un contributo strategico allo studio.”