Patrocinanti in Cassazione: nominata commissione d'esame

Esami scritti dal 9 al 13 ottobre a Roma presso la Caserma "Salvo D'Acquisto"

È stato pubblicato nel sito del Ministero della Giustizia un avviso relativo al bando di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori – sessione 2023. In particolare, con decreto del Ministro del 7 settembre 2023 è stata nominata la commissione di esame, presieduta da Antonietta Scrima, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Oltre alla Presidente Scrima gli altri componenti sono: il dott. Carmine Castaldo - Componente effettivo magistrato di VII valutazione, Tribunale di Roma; dott. Gaspare Sturzo - Componente effettivo magistrato di VII valutazione, Tribunale di Roma; avv. Gaetano Armao - Componente effettivo iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione - Ordine di Palermo; avv. Maria Annunziata Astone - Componente effettivo iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione - Ordine di Messina; dott. Sergio Beltrani - Presidente supplente Presidente di Sezione, Corte di Cassazione; dott.ssa Elena Boghetich - Componente supplente magistrato di VII valutazione, Consigliere della Corte di Cassazione; dott. Francesco Federici - Componente supplente magistrato di VII valutazione, Consigliere della Corte di Cassazione; avv. Francesco Bertorotta - Componente supplente iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione - Ordine di Palermo; avv. Roberto Bertuol - Componente supplente iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione - Ordine di Trento.

L'Ufficio di segreteria invece è costituito dal dott. Cesare Russo, magistrato ordinario che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, che lo dirige, dalla dott.ssa Emanuela Ronzitti, dalla dott.ssa Antonella Pinori, dalla dott.ssa Vera Scalzo, dalla dott.ssa Marina Piccioni e dalla sig.ra Marta Allocca, tutti addetti al Ministero della giustizia.

Le prove scritte, come da avviso del 28 luglio scorso, si svolgeranno presso la sede della Caserma "Salvo D'Acquisto" del comando polifunzionale dell'Arma dei Carabinieri, in Roma, via di Tor di Quinto n. 153, nei seguenti giorni:

• 9 ottobre 2023 – ricorso in materia civile

• 11 ottobre 2023 – ricorso in materia penale

• 13 ottobre 2023 – ricorso in materia amministrativa

Le prove avranno inizio alle ore 9,00.

Il decreto 6 maggio 2023 con il quale è stata indetta la sessione di esame .