Pavia e Ansaldo con Alisarda RE nella locazione degli hangar dell’Aeroporto Costa Smeralda

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito Alisarda RE S.r.l., società del Gruppo Geasar che gestisce l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, nell’operazione di locazione long-term dei due hangar dell’Aeroporto ad un primario operatore del settore MRO (Maintenance, Repair and Overhaul).

Pavia e Ansaldo ha agito con un team composto dal Partner Federico Cavazza, dalla Counsel Kathleen Bucci e dalla Senior Associate Alessia Tonini del Dipartimento Real estate, nonché dal Partner Francesco Vitella del Dipartimento di diritto del lavoro, assistendo Alisarda RE S.r.l. in tutti gli aspetti real estate e contrattuali dell’operazione, inclusi gli accordi collaterali per la disciplina dei lavori che la conduttrice andrà ad eseguire per il riavvio dell’operatività degli hangar.