Pavia e Ansaldo assiste Sonnabend collection foundation per la negoziazione del contratto di comodato della prestigiosa collezione di Pop Art con il comune di Mantova Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo annuncia di aver assistito la Sonnabend Collection Foundation di New York in tutte le fasi di negoziazione del contratto di comodato con il Comune di Mantova di una delle più importanti collezioni al mondo di Pop Art.