Pavia e Ansaldo assiste Userbot nell’accordo di partnership con Smeup per lo sviluppo dell’AI nelle soluzioni enterprise

Milena Prisco, Arianna Cortese









SMEUP S.p.A., leader nel panorama informativo, ha concluso una partnership con Userbot S.r.l., PMI Innovativa specializzata in AI Conversazionale, mediante la costituzione di una nuova società a capitale di maggioranza Smeup che punta a diventare uno dei player di riferimento in Italia nel settore dell’intelligenza artificiale applicata al mondo delle imprese.



Con questa operazione, infatti, Smeup con il supporto di Userbot investirà in una nuova azienda, conferendo il know how sviluppato in oltre 30 anni di attività, arricchito delle tecnologie innovative della piattaforma di intelligenza artificiale che automatizza le conversazioni tra utenti e aziende tramite chat, chiamate vocali e assistenti virtuali. La partnership prevede significativi investimenti finanziari e tecnologici congiunti, con il fine di rafforzare l’offering, accompagnando le aziende nella trasformazione digitale, e di realizzare un centro di competenza di riferimento per incrementare le vendite su tutti i nuovi canali web e digital.



Userbot è una PMI Innovativa, fondata da Antonio Giarrusso insieme a Ricardo Piana, Marco Muracchioli e Jacopo Paoletti, che ha sviluppato una piattaforma online basata su tecnologie proprietarie e brevettate di Intelligenza Artificiale, in grado di automatizzare i processi aziendali. Smeup, con sede legale a Erbusco (BS), è presente nel nord e nel centro Italia con 18 sedi, opera con il supporto di 548 collaboratori e ha all’attivo 2600 clienti sul territorio nazionale e nel mondo.



La scelta dell’accelerazione alla crescita esterna passando per progetti industriali di lungo termine è la strategia che ha contribuito negli anni allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali, portando Smeup al traguardo dei 73 milioni di euro di ricavi nel 2022.



Userbot è stata assistita dallo Studio Pavia e Ansaldo con un team composto da Milena Prisco, Of Counsel e da Arianna Cortese, Associate, entrambe del dipartimento di Corporate ed M&A, per i profili di diritto societari e da Valentina Simonelli, Partner di diritto del lavoro.



Smeup ha gestito l’operazione nei profili di negoziazione e finalizzazione degli accordi con il suo team inhouse.