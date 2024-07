Pavia e Ansaldo e Biscozzi Nobili & Partners nell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Zenit International da parte della multinazionale giapponese Tsurumi Manufacturing

Adriano Villa, Enrico Valerio

Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con un team composto da Adriano Villa (country Partner for Japan) e da Alessandra Grandoni (Counsel) ha assistito Tsurumi Manufacturing Co., Ltd, multinazionale giapponese quotata nel primo segmento della borsa di Tokyo e leader nella produzione e distribuzione di pompe elettriche, per gli aspetti societari di diritto italiano relativi all’acquisizione della totalità del capitale di Zenit International S.p.A., holding del Gruppo Zenit, storica azienda modenese attiva nel settore della produzione di impianti per trattamenti di acque reflue.

Pavia e Ansaldo ha inoltre assistito l’acquirente sulle tematiche Golden Power inerenti all’operazione con Filippo Fioretti (Partner – Responsabile Dipartimento Antitrust e Concorrenza e FDI Focus group) e Maria Rosaria Raspanti (Senior Associate), nonché per gli aspetti giuslavoristici con Emanuela Pozzi (Of Counsel) e per gli aspetti tax con Giuseppe Alessandro Galeano (Partner) e Niccolò Poggio (Counsel).

Lo Studio Biscozzi Nobili & Partners ha assistito il Gruppo Zenit, nonché i suoi azionisti italiani e il top management, con un team multidisciplinare composto da Enrico Valerio (Partner), Edoardo Mörlin Visconti Castiglione (Senior Associate) e Luisa Galeotti (Associate) per gli aspetti legali e societari e da Luigi Garavaglia (Partner) per gli aspetti tributari e finanziari, con la collaborazione di Alice Galimberti di SCC – Analisi e Valutazioni di Azienda.

Tale operazione, inserita all’interno di un percorso iniziato nel 2018 come partnership commerciale prima e accordo strategico con partecipazione di capitale poi, permetterà al Gruppo Zenit di continuare a crescere e portare l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

L’accordo siglato conferma l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di entrambe le aziende, completando la strategia perseguita dai due Gruppi negli ultimi anni: l’attuazione di una sinergia che permetterà una crescita condivisa in un’ottica di costante co-operazione.