Pavia e Ansaldo nell’acquisizione del gruppo Met da parte di Sonepar Italia

Daniele Carminati

Lo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con un team composto dal Partner Daniele Carminati, dal Counsel Chiara Andreotti e dagli Associate Cristiano Piroli e Giorgia Daniele, in coordinamento con Emanuele Decataldo, Andrea Dalla Vecchia e Samantha Pozzi, rispettivamente General Counsel, Affari Societari e Compliance, Vice President Finance e Tax and Accounting Manager di Sonepar Italia, ha assistito Sonepar Italia S.p.A., società leader a livello mondiale nel mercato della distribuzione di materiale elettrico, nell’acquisizione del capitale sociale di Gruppo MET S.r.l., società distributrice di materiale elettrico in Sicilia.

Lo Studio ha in particolare curato i profili relativi alla due diligence legale e alla redazione e negoziazione della contrattualistica societaria, mentre l’assistenza fiscale è stata fornita dal Dottor Matteo Molendi dello studio BPA.

I soci di Gruppo MET S.r.l. sono stati assistiti dal Partner Paolo Di Bella dello Studio Legale DBLex.