Pavia e Ansaldo con Resilco nella chiusura di un round di serie da 5 milioni di euro

Resilco Srl - Società Benefit, startup innovativa con sede a Bergamo che ha sviluppato una tecnologia innovativa per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti industriali trasformandole in materie prime secondarie utilizzabili nel settore delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2, ha annunciato la chiusura di un round Serie A da 5 milioni di euro.

Il round è stato guidato da 360 Capital, società europea di venture capital, attraverso il proprio fondo climate tech 360 LIFE II - sostenuto anche da CDP Venture Capital, attraverso il Green Transition Fund (che utilizza risorse PNRR stanziate dall’UE tramite l’iniziativa NextGeneration EU) - e con il coinvolgimento del Fondo Parallelo LV 360, partecipato da Lombardia Venture, iniziativa di Regione Lombardia finanziata con fondi europei del PR FESR 21-27 e gestita da Finlombarda, che sostiene la crescita e lo sviluppo delle startup lombarde con forte potenziale di innovazione tecnologica.

Il round ha visto anche la partecipazione di Tech4Planet, Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico promosso da CDP Venture Capital SGR per la sostenibilità ambientale.

Resilco utilizzerà i capitali raccolti per sostenere la propria crescita sul mercato, costruire il primo impianto mobile nel 2026 e, nel 2027, il primo impianto industriale in Italia per il recupero e la trasformazione di alcune tipologie di rifiuti industriali in materie prime secondarie utilizzabili in settori come quello delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2.

Nell’operazione, Resilco è stato assistita dallo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team composto dal partner Milena Prisco e dalla Associate Arianna Cortese per i profili di diritto societario, e dalla partner Valentina Simonelli per quello di diritto del lavoro.

360 Capital è stato assistito dallo studio legale K&L Gates con il partner Paolo Rusconi e gli associate Mattia Maggioni e Lorenzo Fidanza per gli aspetti Corporate, la counsel Veronica Muratori per le tematiche di Intellectual Property e l’associate Ludovica Morgia per i profili giuslavoristici