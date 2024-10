Peculato, responsabile anche chi non è pubblico ufficiale

La Cassazione fissa i criteri sul concorso nel reato di peculato. E afferma che la responsabilità di chi non è pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si deve configurare a condizione che lo stesso, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di «possesso per ragioni di ufficio o di servizio» dell’agente pubblico con il bene. La Corte, con la sentenza n. 36566 della Sesta sezione penale è intervenuta in un procedimento penale che aveva visto la condanna di quattro imputati per ...

