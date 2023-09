Pedersoli con QCapital nel club deal che investe in Ciam

Giuseppe De Cola, Gianvittorio Giroletti









Ciam, società di proprietà della Famiglia Tosti e azienda leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti per la cura degli animali con focus sul segmento healthcare, apre il proprio capitale all’ingresso di un primario gruppo di investitori raccolti in un club deal organizzato da QCapital e si prepara ad intraprendere un percorso di ulteriore espansione nel mercato italiano.



QCapital, società di private equity fondata da Stefano Miccinelli, Francesco Niutta, Massimo Busetti, Giovanni Pedersoli e Renato Peroni, all’esito di un’operazione realizzata, in parte, tramite aumento di capitale, acquisirà il 35% di Ciam e si affiancherà alla Famiglia Tosti che, oltre a mantenere il 65% del capitale della società, conserverà la gestione dell’azienda continuando a guidarla nel suo percorso di crescita. In particolare, Giuliano Tosti manterrà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato.



Pedersoli Studio Legale ha assistito QCapital con un team guidato dal counsel Giuseppe De Cola (in foto a sinistra) coadiuvato dalle associate Roberta Danese e Maria Caterina Signorini.



Giovannelli e Associati ha assistito Ciam e la Famiglia Tosti con un team guidato dal partner Gianvittorio Giroletti (in foto a destra) e composto dalla senior associate Paola Cairoli e dall’associate Claudio Asciolla, insieme all’Avv. Diego Silvestri dell’omonimo studio.

Inoltre, nell’operazione, Ciam e la Famiglia Tosti sono state assistite da AlmaVis, nella persona del Dott. Marco Vismara, in qualità di financial advisor, e dal Dott. Carlo Cantalamessa e dallo Studio Tributario Ascolano per la consulenza fiscale.



Infine QCapital è stata affiancata da EY per la financial and tax due diligence e da Long Term Partners OC&C per la business due diligence.