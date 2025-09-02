PedersoliGattai e Gealex nell’acquisizione di Datago.it da parte di Altea Federation

Francesco Dagnino - Andrea Maroni

Altea Federation, Gruppo italiano di imprese dedicate alla trasformazione digitale e all’innovazione tecnologica, annuncia oggi l’acquisizione del 100 % di DataGo, realtà italiana specializzata in migrazione e gestione di ambienti Microsoft 365 e Azure.

Fondata nel 2001 con sede ad Asti, in Piemonte, DataGo è il partner tecnologico di fiducia per la Media Impresa italiana nella transizione verso il Cloud. Con un’esperienza consolidata nella migrazione di ambienti legacy e una specializzazione completa sullo stack Microsoft, ha costruito un know-how distintivo capace di unire visione strategica e capacità esecutiva.

Questa operazione rientra del piano strategico “Next Level” di Altea Federation, avviato dopo l’ingresso del fondo di private equity Chequers Capital, con l’obiettivo di consolidare competenze avanzate e portare il Gruppo tra i principali player italiani della digital transformation.

PedersoliGattai ha agito al fianco di Altea con un team composto dal partner Federico Bal, dalla senior associate Dalia Abbate e Alice Paini e dall’associate Martina Schieppati.

Gealex ha seguito i soci di Datago.it con un team formato dagli Avv.ti Gabriele Piccinini e Davide Guardamagna.