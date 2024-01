PedersoliGattai al fianco di Italian Exhibition Group nell’acquisizione di tre fiere del settore food & beverage in Asia da Montgomery Events

Nicola Brunetti, Nicola Petito

PedersoliGattai, con un team composto dal partner Nicola Brunetti e dal senior associate Nicola Petito, ha assistito Italian Exhibition Group S.p.A. – operatore italiano leader a livello globale nell’organizzazione di eventi, convegni e fiere – nell’operazione di acquisizione da Montgomery Asia PTE. Ltd., attraverso la controllata IEG Asia Pte. Ltd., del ramo d’azienda costituito da “Speciality Food & Drinks Asia”, “Speciality Coffee & Tea Asia” e “Food2Go”, tre fiere internazionali del settore food & beverage basate a Singapore.PedersoliGattai, con un team composto dal partner Nicola Brunetti e dal senior associate Nicola Petito, ha assistito Italian Exhibition Group S.p.A. – operatore italiano leader a livello globale nell’organizzazione di eventi, convegni e fiere – nell’operazione di acquisizione da Montgomery Asia PTE. Ltd., attraverso la controllata IEG Asia Pte. Ltd., del ramo d’azienda costituito da “Speciality Food & Drinks Asia”, “Speciality Coffee & Tea Asia” e “Food2Go”, tre fiere internazionali del settore food & beverage basate a Singapore.

L’operazione di acquisizione rappresenta una mossa, dal forte valore strategico, che si inserisce nel contesto di crescita all’estero di Italian Exhibition Group e ne rafforza l’impegno a contribuire positivamente al panorama food & beverage di Singapore e dei mercati ASEAN.