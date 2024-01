PedersoliGattai, Gianni & Origoni, BLV-Belvedere & Partners e Pirola Pennuto Zei & Associati con Green Stone SICAF SpA e Pictet nell’acquisto di un immobile a destinazione mista nel centro di Milano

Andrea Francesco Castelli, Davide Braghini, Simone Pisani, Flaviano Ciarla

Gli Studi hanno supportato il comparto Stone 18 gestito da Green Stone SICAF SpA, partecipato in maggioranza dal fondo Pictet Real Estate Capital Elevation Fund I, nell’acquisto dell’immobile a destinazione commerciale, terziario e residenziale in via Albricci 5, completato nel 1952 su progetto dell’architetto Giovanni Muzio.

PedersoliGattai ha assistito Green Stone su tutti gli aspetti contrattuali dell’operazione, ivi inclusa la strutturazione dell’investimento tramite un comparto dedicato della SICAF e il finanziamento dell’acquisizione, con un team multidisciplinare coordinato dai partner Andrea Francesco Castelli e Giovanni Giuliani, coadiuvati dal senior associate Enrico Piro e dall’associate Giovanni Gerbini per i profili contrattuali dell’acquisizione e dal senior associate Jacopo Pisani per quelli regolamentari, con il coinvolgimento del partner Gian Luca Coggiola, della senior counsel Silvia Pasqualini e dell’associate Cesare Guglielmini nella negoziazione e definizione e del finanziamento bancario.

Gianni & Origoni ha assistito Pictet Real Estate Capital Elevation Fund I, principale investitore nell’operazione, con un team coordinato dal partner Davide Braghini, assistito dal managing associate Tommaso Iadanza e dall’associate Michele Olivari, mentre il partner Vittorio Zucchelli con l’associate Carmen Adele Pisani hanno seguito i profili fiscali dell’investimento. Sul lato interno l’operazione ha visto il coinvolgimento di Miguel Martin-Calama quale leading in-house legal advisor.

BLV - Belvedere & Partners, con un team composto dal co-managing partner Simone Pisani e dagli associate Vittorio Chioffi e Claudio Romani, ha assistito Green Stone su tutti gli aspetti urbanistici ed edilizi dell’operazione.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Green Stone, per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione di compravendita e del finanziamento bancario, con un team composto dal partner Flaviano Ciarla e dall’associate partner Alessandro Benassi.