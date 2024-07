PedersoliGattai, Maisto e Associati e Linklaters nel finanziamento di 500 milioni per Barilla.

Gian Luca Coggiola, Cesare Silvani, Tessa Lee

Barilla, azienda alimentare leader nei mercati della pasta, sughi pronti e prodotti da forno, presente in oltre 100 paesi, ha sottoscritto un contratto di finanziamento per euro 500.000.000,00 reso disponibile da un pool di banche composto da Banco BPM S.p.A., Bank of America Europe DAC, BNP Paribas Italian Branch, BPER Banca S.p.A., Citibank, N.A. London Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft Milan Branch, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch, Ing Bank N.V. – Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca – Banca Di Credito Finanziario S.p.A.

PedersoliGattai, con un team composto dal partner Gian Luca Coggiola e dall’associate Cesare Guglielmini, ha assistito Barilla nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali connessi al finanziamento.

Maisto e Associati ha seguito gli aspetti fiscali italiani del finanziamento con il partner Cesare Silvani mentre Loyens & Loeff gli aspetti fiscali olandesi.

Linklaters ha assistito il pool nella predisposizione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali relativi al finanziamento, con un team guidato dalla partner Tessa Lee e dalla counsel Alessandra Ortelli, coadiuvate dall’associate Maria Chiara De Biasio e dalla trainee Chiara Savarese. I profili fiscali dell’operazione sono stati gestiti dalla managing associate Eugenia Severino.