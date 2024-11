PedersoliGattai nell’O.P.A su azioni proprie GEL

Pietro Faggiana e Lorenzo Santambrogio

GEL S.p.A. – società quotata attiva nel settore della progettazione, realizzazione e commercializzazione di macchinari e impianti per il trattamento dell’acqua – ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria e parziale su azioni proprie. Attraverso l’offerta, la Società intende remunerare i propri azionisti, riconoscendo in loro favore – indistintamente e a parità di condizioni – l’opportunità di liquidare, in tutto o in parte, il proprio investimento. Le azioni proprie che risulteranno essere acquistate a esito dell’offerta, al pari delle azioni proprie già in portafoglio, saranno oggetto di annullamento, senza riduzione del capitale sociale.

BPER Corporate & Investment Banking agirà in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni in relazione all’offerta.

PedersoliGattai agisce in qualità di consulente legale di GEL e di BPER Corporate & Investment Banking con un team composto dagli associate Pietro Faggiana, Lorenzo Santambrogio e Rebecca Giovanna Forgione e coordinato dal partner Alessandro Capogrosso.

I profili notarili dell’operazione sono seguiti dallo studio ZNR Notai, con un team composto dai notai Filippo Zabban e Andrea Pegolo e dall’avvocato Francesco Costantini.