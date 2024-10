Per la concessione della riabilitazione è necessaria una valutazione complessiva dello stile di vita del condannato

Il caso di specie trae origine dalla sentenza di condanna emessa da parte del Tribunale di Bologna a carico dell’imputato per il reato previsto dall’art. 388 C.p. ( Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ) subordinando altresì la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale a titolo di risarcimento del danno per la persona offesa costituitasi parte civile. In seguito il condannato presentava istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Bologna...

