Pietro Amendola direttore commerciale del Gruppo The Skill

Pietro Amendola

Pietro Amendola è il nuovo direttore commerciale del Gruppo The Skill. Laureato in economia aziendale all’università di Salerno, Amendola ha avuto un’esperienza internazionale a Parigi dove ha svolto l’Erasmus alla Sorbona e uno stage: da lì la prima occasione di lavoro nell’agenzia pubblicitaria Media France, concessionaria, tra le altre, di testate quali Marie Claire e Forbes France.

Tornato a Salerno, Amendola ha lavorato a progetti di digitalizzazione per le imprese, scegliendo poi di restare in Italia trasferendosi a Milano, dove ha accettato l’offerta dell’agenzia pubblicitaria Manzoni, operando soprattutto in Lombardia per le testate del Gruppo Gedi, in primis La Stampa e La Repubblica. Da qui l’approdo a BFC Media, all’epoca casa editrice sia di Forbes Italia sia del settimanale L’Espresso.

Da settembre di quest’anno guida l’Area commerciale del Gruppo The Skill, holding della comunicazione e informazione cui fanno capo le testate giornalistiche Beemagazine, One Health e Diritto & Affari, l’incubatore di eventi formativi e meeting aziendali «Learn The Skill», i servizi di podcasting realizzati da «On Air! The Skill» e le produzioni video «The Skill Group».

Il Ceo del Gruppo The Skill, Andrea Camaiora, ha dichiarato: «Pietro è un tassello importante, che mancava e di cui sentivamo da tempo il bisogno. Siamo fiduciosi che il mix di esperienza, freschezza anagrafica e attitudini che lo caratterizza si dimostri vincente».