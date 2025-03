PintoPaga accelera: al via task force e WhatsApp

PintoPaga accelera per portare a compimento l’ambizioso obiettivo di azzerare in due anni l’arretrato degli indennizzi per equa riparazione ex legge Pinto. In questi giorni, infatti, rende noto via Arenula, è diventata operativa la task force di addetti reclutati ad hoc dal ministero della Giustizia nonché un canale WhatsApp dedicato agli aggiornamenti in tempo reale.

Il progetto PintoPaga

Il progetto PintoPaga, si ricorda, ha preso il via ufficialmente nel gennaio scorso (con l’approvazione...